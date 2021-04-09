Для тюменцев организуют творческую зону «Космос в красках». Фото: c cайта 2ГИС

Для тюменцев организуют творческую зону «Космос в красках» в преддверии Дня космонавтики. Она пройдет в «Усадьбе Колокольниковых» на улице Республики.

– Любой желающий может нарисовать космический объект или раскрасить уже готовую картинку. Возрастное ограничение – 0+, интерактивная зона доступна для посетителей любых возрастов. Работать она начнет с завтрашнего дня, – рассказали организаторы.

Стоит отметить, что в музее также подготовили мастер-класс «Брелок на удачу». Горожане могут сшить брелок из фетра в форме ракеты. Акция рассчитана на аудиторию в возрасте 6+, проходить мастер-классы будут до 17 апреля. Стоимость участия составит 100 рублей.