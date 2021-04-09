В Тюмени на экране музея покажут видео запуска космического корабля с Гагариным. Фото предоставлено историческим парком "Россия – моя история".

В Тюмени на интерактивном экране исторического парка «Россия – моя история» покажут видео запуска космического корабля с Юрием Гагариным. Это произойдет 9 апреля.

Видеоролик с документальными кадрами предоставил Роскосмос. Видео длится около трех с половиной минут и будет повторяться. Демонстрация продлится до 20.00.

– Видео, посвященное истории отечественной космонавтики, включает как архивные кадры, так и снятые в наше время. Так, можно увидеть приземление Валентины Терешковой, смоделированный запуск ракеты-носителя «Ангара-А5», запуск космического корабля «Союз», – рассказали организаторы.

Показ проходит без звука. Ролик от Роскосмоса транслируют по адресу: ул. Орджоникидзе, 47.