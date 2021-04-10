В Тюменской области КРС стал меньше заболевать лейкозом. Фото - ru.wikipedia.org.

В Тюменской области КРС стал меньше заболевать лейкозом. Об этом заявил председатель комитета Тюменской областной думы по аграрным вопросам и земельным отношениям Владимир Ковин.

– Мы видим положительную динамику оздоровления крупного рогатого скота от лейкоза. В сравнении с 2019 годом в прошлом году инфицированность лейкозом в ЛПХ меньше на 4,6 %, а в сельскохозяйственных организациях снизилась на 3,2 %, – сообщил он «Тюменской линии».

СПРАВКА «КП»

Лейкоз крупного рогатого скота – это хроническая инфекционная болезнь, протекающая на первом этапе бессимптомно, затем проявляющаяся лимфоцитозом и злокачественными образованиями в кроветворных и других органах и тканях животных.