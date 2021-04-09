Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 9 апреля 2021 года увеличилось на 55 человек, трое скончались

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 9 апреля 2021 года увеличилось на 55 человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 9 апреля 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 55 и составило 34 074 человека.

– Несмотря на усилия врачей, скончались 3 человека: мужчина, 80 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусно-бактериальной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; мужчина, 84 года, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной пневмонии и хронических заболеваний; женщина, 53 года, от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двусторонней тотальной вирусно-интерстициальной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза. За весь период пандемии в регионе скончались 420 пациентов с COVID-19, – сообщили в Оперативном Штабе Тюменской области.

Также стало известно, что за минувшие сутки 62 человека выздоровели (за весь период - 32193), один ребенок заболел (из общего числа заболевших), 11 пациентов на ИВЛ (из общего числа заболевших), 4 607 человек остаются под медицинским наблюдением, 644 – на перевахтовке.

За последние сутки в России выявлено 9 150 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 13,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 402 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 9 662 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 623 984 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 102 247 летальных исходов, выздоровели 4 248 700 человек.