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Происшествия10 апреля 2021 9:14

Тюменских родителей просят не пускать детей на водоемы

Ребята пытаются проверить лед на прочность
Сергей Швецов
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Тюменских родителей просят не пускать детей на водоемы.

Тюменских родителей просят не пускать детей на водоемы.

Фото: c cайта 2ГИС

Тюменских родителей просят не пускать детей на водоемы. Ребята пытаются проверить лед на прочность.

– Сейчас актуальна информация о мерах безопасности на акватории. Реки, озера, переправы – все очень обманчиво. Рыбакам я рекомендую в любом случае использовать спасательные жилеты и по одному не ходить. Родителям стоит усилить контроль за детьми. Беда может прийти, откуда не ждешь, – рассказал начальник управления поисково-спасательных работ Евгений Булкин.

На городской территории размещены несколько прудов – Утиный и Южный, а также озера – Алебашево и Круглое. Жилые дома с этими водными объектами расположены совсем рядом, и дети в силу своей любознательности нередко пытаются давить лед ногами или пытаться проткнуть палками – все это может быть опасно, передает «Тюменская область сегодня».

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