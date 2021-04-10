Тюменских родителей просят не пускать детей на водоемы. Фото: c cайта 2ГИС

Тюменских родителей просят не пускать детей на водоемы. Ребята пытаются проверить лед на прочность.

– Сейчас актуальна информация о мерах безопасности на акватории. Реки, озера, переправы – все очень обманчиво. Рыбакам я рекомендую в любом случае использовать спасательные жилеты и по одному не ходить. Родителям стоит усилить контроль за детьми. Беда может прийти, откуда не ждешь, – рассказал начальник управления поисково-спасательных работ Евгений Булкин.

На городской территории размещены несколько прудов – Утиный и Южный, а также озера – Алебашево и Круглое. Жилые дома с этими водными объектами расположены совсем рядом, и дети в силу своей любознательности нередко пытаются давить лед ногами или пытаться проткнуть палками – все это может быть опасно, передает «Тюменская область сегодня».