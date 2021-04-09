Жительницу Ишимского района спасли после третьего инсульта. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Жительницу Ишимского района спасли после третьего инсульта. К счастью, в первичное сосудистое отделение Областной больницы №4 82-летнюю пациентку доставили вовремя. Женщина 11 и 8 лет назад уже переносила инфаркты.

– Бабушке повезло с родственниками – благодаря их бдительности пациентку доставили в так называемое «терапевтическое окно». Это временной интервал, когда при ишемическом инсульте можно восстановить кровообращение в головном мозге. Если точное время начала симптомов неизвестно, за точку отсчета «терапевтического окна» принимается момент, когда пациента последний раз видели здоровым, – рассказала врач-невролог Екатерина Голубева.

По словам специалистов, тромболизис позволил минимизировать последствия инсульта. Через час после процедуры у пациентки уже были заметны улучшения. Сейчас она разговаривает, самостоятельно ходит и способна заботиться о себе. Врачи надеются, что оставшийся лёгкий неврологический дефицит после мозговой катастрофы удастся нивелировать в период реабилитации.