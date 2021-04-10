В тюменском селе отреставрируют музей истории крестьянского быта. Фото - "Музей истории крестьянского быта" в ВК.

В тюменском селе Боровлянка Голышмановского округа отреставрируют музей крестьянского быта. На работы, которые начнутся в середине апреля, выделили грант в размере 45 тысяч рублей от благотворительного фонда «Наше время».

– Грант вложат в обновление помещений музея, пополнение экспозиций. Добавим хоздвор, поставим навес с макетами домашних животных и птиц. В избу добавим люльку. Заменим макет печи. Отремонтируют колодец «Журавль», который заметно постарел от времени. Планируем проводить экскурсии и квесты уже в конце сентября, – рассказала автор проекта, заведующая отделением Боровлянской школы Наталья Брылина.

Отметим, что музей открыли в 2016 году – и тоже на грант. Здесь можно увидеть жернова, утюги на углях, плуги, самовары с сапогом и многое другое, пишет «Тюменская линия».