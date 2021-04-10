Жители Тюмени узнали, как уберечь своих собак от клещей. Фото - ru.wikipedia.org.

Жители Тюмени узнали, как уберечь своих собак от клещей. Активность иксодовых клещей в нашей климатической зоне приходится на период с марта по ноябрь.

– Весна таит в себе немало опасностей для владельцев собак. Наиболее распространенная проблема в это время года - пироплазмоз, кровепаразитарное заболевание. Заразиться им могут собаки через укус иксодового клеща, именно поэтому важно обработать своих питомцев вовремя. Инкубационный период этого заболевания от 2 дней до двух недель, – рассказала ветеринар Алла Бадрызлова.

Среди симптомов – вялость, повышенная температура – от 40 градусов и выше (в норме – от 37,5 до 39), отсутствие аппетита, но при этом обильная жажда. Если появились такие симптомы, нужно сразу обратиться в ветеринарную клинику, потому что болезнь протекает быстро, передает «Мегатюмень».