В Тюмени суд закрыл ночлежку в частном доме. Фото: Ольга Крыльцова

Калининский суд Тюмени запретил деятельность общественной организации «Путь Преодоления Урал», которая размещалась в частном доме. Дело в том, что ее обитатели даже не знали, где находится противопожарный кран и план эвакуации на случай пожара.

Суд запретил владельцу дома сдавать его в аренду и использовать как ночлежку для попавших в трудную жизненную ситуацию. Причина тому – многочисленные нарушения пожарной безопасности. Их выявили специалисты противопожарного надзора.

– Здание не оборудовано пожарной сигнализацией, системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре. Дом отапливался от котельной неизвестной категории пожарной опасности. В здании не оказалось эвакуационного выхода со второго этажа, а ширина лестничного марша не соответствовала нормам, – пояснили в Тюменском областном суде.