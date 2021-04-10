В Ялуторовске молодой хирург впервые провел сложную операцию. Фото - yaltazrb.ru.

В Ялуторовске спасли 84-летнего мужчину с раком мочевого пузыря. Сложнейшую операцию впервые провел хирург-уролог Джасур Садиров.

По словам молодого специалиста, метастазы у пациента проросли в правый мочеточник. Случилась патология почки, при которой ее полости механически расширяются изнутри из-за избытка жидкости, отток которой нарушен. Состояние опасно тем, что имеет ряд неприятных симптомов: повышенная температура, проблемы с мочеиспусканием, почечные колики и вздутие в нижней части живота.

– Дренирование под контролем аппарата УЗИ не только позволило нормализовать отток жидкости, но и фактически спасло правую почку пациента. Уретерогидронефроза больше нет, самочувствие улучшилось. По основному же заболеванию он продолжает получать лечение у профильных специалистов, – рассказал Джасур Мансуржонович.

Пожилой пациент сейчас дома, о нем заботится дочь. Коллектив областной больницы № 23 желает им обоим больше дней, наполненных спокойствием и хорошим самочувствием, передает «АиФ – Западная Сибирь».