Усадьбу Колокольниковых в Тюмени продадут за 90 млн рублей. Фото: c cайта 2ГИС

В Тюмени продают «Торговый дом И.П. Колокольниковых и К», находящийся на улице Республики, 20. За здание, которое построено еще в 1914 году, просят 90 миллионов рублей. Стоит отметить, что оно является памятником архитектуры девятнадцатого века.

Из информация, размещенной на одном из сайтов объявлений, следует, что площадь двухэтажного здания составляет почти 1 500 квадратных метров. Помимо самого дома, во владении имеется гараж на 47 «квадратов» и подвал. Земельный участок, на котором стоит дом, занимает более двух соток. Напомним, что реставрация здания проводилась в 2008 году.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюмени продают известное кафе «Прага», которое находится у сквера Десантников. Владелец пытается продать бизнес за 20 млн 750 тысяч рублей. У кафе есть терраса под крышей на высоком цоколе, можно увеличить площадь самого помещения. Вытяжка выведена на крышу 9-этажного дома, два входа. Оборудование, мебель, посуда входит в продажную стоимость. У кафе хорошая репутация, хорошая гостевая база.