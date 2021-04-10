Тюменцам рассказали, как построить дом на селе за счет субсидий. Фото: Ольга Крыльцова

Тюменцам рассказали, как построить дом на селе за счет субсидий. В настоящее время субсидии на строительство жилья в сельской местности предоставили 49 селянам.

– Согласно действующему законодательству, срок действия свидетельства на соцвыплату составляет год с момента выдачи. В течение этого времени граждане должны оформить в собственность построенное жилье. По данным на 1 марта 13 граждан зарегистрировали свои дома общей площади 1 тыс. 338,2 кв.метров. Остальные исполнят свои обязательства в текущем году.

Стало известно, что в 2020 году приобретено 100 жилых помещений площадью 4,76 тыс. кв. метров под служебное жилье для специалистов в области здравоохранения, образования, других социальных сфер, которые примут решение работать в сельской местности, пишет «Вслух.ру».