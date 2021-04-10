В тюменском реабилитационном центре поправляют здоровье 55 детей. Фото - rodnik-72.ru.

В тюменском реабилитационном центре отметили Всемирный день здоровья. Дети и их родители приняли участие в спортивном празднике «Чемпионат веселого мяча».

Ребят познакомили с разными видами мячей, и рассказали, как можно их применять в играх. Они сыграли в подвижные игры «Съедобное – несъедобное», «Догони мяч», «Попади в мишень». Все юные участники игр получили небольшие поощрительные призы.

– В «Роднике» поправляют здоровье 55 детей и сопровождающие их 43 взрослых. Для них инструктор по адаптивной физической культуре Ольга Ильинкова организовала совместную разминку, в которой ребятам помогал, сказочный персонаж Филя, – отметили в департаменте социального развития Тюменской области.

Для ребят с ослабленным здоровьем, считают специалисты центра, подвижные игры – не только способ укрепления здоровья и снижения риска развития некоторых заболеваний, хотя это очень важно. Это еще и отличный опыт общения со сверстниками и взрослыми, шаг к успешной социализации.