В Калининском округе Тюмени строят новую сливную станцию. Фото: «Росводоканал – Тюмень»

В Калининском округе Тюмени строят новую сливную станцию. Место для ее расположения – район Воронинских горок – выбрано не случайно: тут нет поблизости жилых домов, а рядом находится полигон для складирования снега.

– Новая станция находится в противоположной стороне от действующей сливной станции, что будет удобно для жителей северо-западной части города и района. Уменьшится «плечо подвоза», что позволит возчикам стоков сэкономить на транспортных расходах и, соответственно, устанавливать разумную цену для потребителей услуги, – сообщил директор по капитальному строительству «Росводоканал Тюмень» Алексей Богословский.

Производительность станции будет достигать 1 800 кубометров сточных вод в сутки. Одновременно она сможет принимать шесть ассенизаторских машин. Кроме того, станция будет способна ежесуточно перекачивать на городские очистные сооружения до 6 300 кубометров талой воды. Завершить работы и ввести сливную станцию в промышленную эксплуатацию планируется до конца 2021 года.