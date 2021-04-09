В тюменском музее провели урок «Создатели планет». Фото - "Исторический парк «Россия – Моя История». Тюмень" в ВК.

В Тюмени в мультимедийном историческом парке «Россия – моя история» накануне, 8 апреля, провели интерактивный урок «Создатели планет». На нем посетители узнали больше о космосе.

– В процессе проведения занятия сказочный звездочет в интересной игровой форме рассказал об особенностях Солнечной системы, о планетах и звездах. Получив базовые теоретические знания, ребята выполнили задания, участвовали в интеллектуальных играх и даже создали свою собственную уникальную планету и дали ей название, – рассказали в музее.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в тюменском музее «Россия – моя история» поведают о подвиге Юрия Гагарина. Детям в интересной форме расскажут о том, какую роль космонавт сыграл в мировой истории.