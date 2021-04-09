«Россети Тюмень» обеспечат электроснабжение образовательного центра мирового уровня в Югре. Фото - «Россети Тюмень».

«Россети Тюмень» присоединят к своим электросетям Научно-образовательный центр (НОЦ) в Когалыме. Кампус нового поколения предполагает создание инфраструктуры для комфортного обучения, проживания и творческого развития студентов. Проект даст дополнительный импульс развитию Ханты-Мансийского автономного округа. Предварительный объём инвестиций нефтяников в НОЦ составит 4,5 млрд рублей. Ввод объекта запланирован на 2023 год.

Инвестиционно привлекательный проект электроснабжения объекта компания «Россети Тюмень» оценивает в сумму более 100 млн рублей. Филиал одного из ведущих инженерных вузов России – Пермского политеха – включит в себя учебный корпус с атриумом, специализированные лаборатории, общественные и спортивные площадки, зоны с арт-объектами и ландшафтный парк. Для технологического присоединения этой инфраструктуры энергетики построят две комплектные трансформаторные подстанции и более 4,5 км воздушной линии электропередачи, а также проложат 500 метров кабельных ЛЭП. В итоге Научно-образовательный центр получит 4,5 МВт мощности.

– Такого рода проекты ценны тем, что объединяют образовательные и научные возможности с прикладными. И все они, что крайне важно, реализуются на производственных площадках, – рассказала о проекте губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова.

Наряду с научно-образовательным центром в Когалыме, энергетики «Россети Тюмень» планируют обеспечить энергоснабжением Научно-технологический центр в Сургуте. На базе этой инновационной площадки, в частности, будут проводиться генетические молекулярные исследования и трансфер биотехнологий.

По словам генерального директора АО «Россети Тюмень» Алексея Солдатенко, реализация подобных задач способствует оживлению наукоемких отраслей.

– Мы поддерживаем инициативы, которые формируют технологический фундамент для развития крупнейших компаний ТЭК. «Россети Тюмень» готовы не только обеспечить надежное электроснабжение исследовательских центров, но и участвовать в проектах в качестве отраслевого эксперта – интегратора энергоэффективных решений, – добавил глава энергокомпании.