На улице 30 лет Победы в Тюмени эвакуировали жильцов «заминированного» дома. Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

Жителям одного из многоэтажных домов на улице 30 лет Победы в Тюмени пришлось экстренно эвакуироваться. Дело в том, что неизвестный позвонил в полицию и заявил о заложенной в МКД бомбе. Об инциденте в социальной сети рассказали сами горожане, которым пришлось около полутора часов простоять на улице.

– На месте работали специалисты группы разминирования. Вызов оказался ложным, – сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Тюменской области, добавив, что взрывчатых веществ и подозрительных предметов не было обнаружено.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что из-за сообщения о бомбе эвакуировали посетителей психиатрического диспансера, который находится в районе Червишевского тракта. Об этом сообщали местные жители в социальных сетях. В настоящее время учреждение восстановило работу, взрывчатое вещество не найдено.