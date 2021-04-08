Главного санврача Тюменской области наградили орденом

Главного санврача Тюменского области наградили орденом. Скриншот из видео.

Главного санитарного врача Тюменской области Галину Шарухо наградили орденом Пирогова. Его дают за большой вклад в организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Соответствующий указ президент России подписал 6 апреля.

– Медалью Луки Крымского награждены Ксения Котова, главный специалист-эксперт отдела организации и обеспечения деятельности, Ирина Макарова, главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора, Маргарита Максимова, главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора, Ирина Третьякова, главный специалист-эксперт отдела защиты прав потребителей, – добавили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

СПРАВКА «КП»

Орден Пирогова, медаль Луки Крымского – государственные награды Российской Федерации, вручающиеся за заслуги в здравоохранении. Учреждены указом президента Российской Федерации от 19 июня 2020 года № 404 «Об учреждении ордена Пирогова и медали Луки Крымского».