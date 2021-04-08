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Общество8 апреля 2021 15:36

Главного санврача Тюменской области наградили орденом

Соответствующий указ подписал Владимир Путин
Сергей Швецов
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Главного санврача Тюменского области наградили орденом. Скриншот из видео.

Главного санврача Тюменского области наградили орденом. Скриншот из видео.

Главного санитарного врача Тюменской области Галину Шарухо наградили орденом Пирогова. Его дают за большой вклад в организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Соответствующий указ президент России подписал 6 апреля.

– Медалью Луки Крымского награждены Ксения Котова, главный специалист-эксперт отдела организации и обеспечения деятельности, Ирина Макарова, главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора, Маргарита Максимова, главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора, Ирина Третьякова, главный специалист-эксперт отдела защиты прав потребителей, – добавили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

СПРАВКА «КП»

Орден Пирогова, медаль Луки Крымскогогосударственные награды Российской Федерации, вручающиеся за заслуги в здравоохранении. Учреждены указом президента Российской Федерации от 19 июня 2020 года № 404 «Об учреждении ордена Пирогова и медали Луки Крымского».