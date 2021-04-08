Тюменским школьникам предлагают поучаствовать в космическом челлендже. Фото - www.culture.ru.

Тюменским школьникам предлагают поучаствовать в космическом челлендже. Его организаторы – региональное отделение Российского движения школьников.

Суть заключается в том, чтобы размещать на своих страницах в соцсети «ВКонтакте» поздравления и писать факт из отечественной истории покорения космоса с хештегами #РДШ, #РДШ72, #РакетаРДШ. Такую запись необходимо сделать до 12 апреля. На следующий день определится победитель.

– Мы пригласили на челлендж детей, родителей, педагогов. Он аналогичен «Большой гонке РДШ», но вместо виртуальных машинок мы предлагаем «запустить» ракеты. Чем больше поздравлений опубликуют участники из муниципалитетов региона, тем выше «улетит» их ракета. Одни в своих поздравлениях стараются блеснуть красноречием, другие публикуют интересные цифры, – сообщил куратор информационно-методического направления РДШ в Тюменской области Владислав Мухин.