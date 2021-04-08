В тюменском музее «Россия – моя история» расскажут о подвиге Гагарина. Фото: тюменский музей "Россия - моя история" ВКонтакте.

В тюменском музее «Россия – моя история» поведают о подвиге Юрия Гагарина. Детям в интересной форме расскажут о том, какую роль космонавт сыграл в мировой истории.

Кстати, каждый маленький посетитель унесет с собой ракету, которую сделает своими же руками. Занятия проходят в конференц-зале мультимедийного парка.

– Этот урок – один из самых популярных, и проводят его круглый год, но востребованность возрастает в преддверии даты первого полета человека в космос. Попасть на него могут воспитанники старшей группы детского сада и школьники. Детям очень интересно слушать о космосе, – рассказывают организаторы.

Все предпраздничные даты, приуроченные ко Дню космонавтики, уже заняты, но группы ребят от 10 человек ждут на музейных уроках «Поехали!» в конце апреля и в мае. Стоимость составляет 100 рублей, а записаться можно по телефону 68-11-11.