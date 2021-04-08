Тюменская рецидивистка заколола ножом подругу, которая успокаивала ее после конфликта. Фото: Ольга Крыльцова

В межмуниципальный отдел МВД тюменской полиции поступило сообщение из больницы о том, что к ним доставили 36-летнюю девушку с ножевыми ранениями. Для выяснения всех обстоятельств прибыли стражи порядка.

Полицейские узнали, что в день происшествия к потерпевшей в поселок Якуши приехала в гости знакомая пара. После посещения бани в процессе застолья между ними возникла ссора.

– Потерпевшая прижала к себе свою знакомую, чтобы успокоить. Тем временем подозреваемая не собиралась успокаиваться, а схватила кухонный нож и ударила им подругу в живот и грудь. Увидев происходящее, один из мужчин вызвал скорую помощь, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В отношении ранее неоднократно судимой 22-летней тюменки следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенные с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Санкция данной статьи подразумевает лишение свободы на срок до десяти лет. Злоумышленнице избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.