Второклассники из Тюмени сделали макет Солнечной системы из папье-маше и пластилина. Фото - Екатерина Зорина.

В Тюмени учащиеся второго класса школы № 22 сделали макет Солнечной системы. Он состоит из пенопласта, папье-маше, пластилина, глины и фольги.

По словам куратора Российского движения школьников Екатерины Зориной, во время изготовления макета ребята готовили информацию о планетах и узнали много чего интересного. Школьники знают, что в этом году весь мир отмечает 60-летнюю годовщину первого полета человека в космос, и для них это не просто дата.

– Детей поразили температуры воздуха, которые бывают на других планетах. Дети решили не останавливаться на достигнутом, а продолжать изучать космос, участвовать в других проектах и обязательно делиться своими новыми знаниями со сверстниками, – сказала Зорина.