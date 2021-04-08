В Тюмени молодожены за год до торжества могут выбрать «зеркальную» дату свадьбы. Фото - "Управление ЗАГС Тюменской области" в ВК.

В Тюмени молодожены за год до торжества могут выбрать «зеркальную» дату свадьбы. Об этом сообщает региональное управление ЗАГС.

Кстати, в этом году фаворитом станет 21 декабря – 21.12.2021. Привлекают брачующихся и следующие комбинации: 05.05.2021, 06.06.2021, 07.07.2021 и 09.09.2021. Чуть менее привлекательны 01.12.2021, 02.12.2021, 20.12.2021. Некоторые выбирают 12 или 21 числа любого месяца, они тоже визуально «отзеркалят» дату - 21.04.2021; 12.05.2021, 21.05.2021; 12.06.2021, 21.07.2021 и прочие.

– В связи с популярностью подобных дат и большим количеством желающих зарегистрировать брак в эти дни, напоминаем о возможности подать заявление за 12 месяцев. В случае имеющейся учетной записи у жениха и невесты на Едином портале госуслуг, у молодоженов есть возможность выбрать интересующие их дату, время и орган ЗАГС, в пределах календарного года, и подать заявление о заключении брака на портале госуслуг, – сообщили в ведомстве.

Если же «учетки» нет, заявление можно подать лично, предварительно записавшись. В органы ЗАГС городов Тюмени, Тобольска, Ялуторовска, Заводоуковска, Ишима и Тюменского муниципального района в приложении «Запись72» можно осуществить предварительную запись в электронную очередь.