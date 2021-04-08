Тюменцы могут пожаловаться на большие лужи на городской портал. Фото: Тюмень - наш дом

Тюменцы могут пожаловаться на большие лужи на городской портал «Тюмень – наш дом». Для этого надо зайти в категорию «Неубранная дворовая территория». О проблеме можно сообщить и квартальному.

– Для откачки воды за пределами двора, например с улицы или в парке, сквере, зеленом уголке, также необходимо обращаться к квартальному, в управу или службу заказчика административного округа. Они передают заявки подрядчикам, у которых есть специальное оборудование: ассенизаторские машины и мотопомпы, – сообщили в комитете по связям с общественностью и СМИ.

О подтоплении проезжей части или тротуара также можно обращаться на портал «Тюмень – наш дом» в категорию «Текущее содержание и ремонт дорог/Подтопление проезжей части» или в департамент дорожной инфраструктуры и транспорта по телефону 68-05-00.