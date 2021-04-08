В Тюмени мужчина угнал у друга авто из-за желания покататься. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела полиции № 7 города Тюмени поступило сообщение от местного жителя об угоне его машины. До этого потерпевший распивал алкоголь в компании друзей в квартире у одного из приятелей. Вместе с ним в гостях находился его товарищ.

У хозяина авто произошел конфликт с другом, после чего второй украл ключи от автомобиля и покинул квартиру. Спустя некоторое время тюменец заметил пропажу ключей, однако не придал этому внимания, так как транспортное средство осталось на месте. Однако спустя несколько дней владелец заметил, что автомобиль припаркован иначе.

– Стражи правопорядка задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 34-летний местный житель. Злоумышленник признался, что похитил у приятеля ключи от машины и поехал кататься, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время злоумышленник находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. По данному факту возбуждено уголовное дело «Неправомерное завладение автотранспортом». Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.