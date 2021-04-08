В Тобольске напавший в маске и с ножом на магазин мужчина украл бутылку коньяка. Скриншот из видео.

В дежурную часть тобольской полиции поступило сообщение о разбойном нападении на магазин, расположенный в микрорайоне Иртышский. Неизвестный в маске, с ножом в руках ворвался в торговую точку и потребовал передать ему деньги. Сотрудница передала злоумышленнику ключи от кассы и убежала, мужчина похитил 35 800 рублей и бутылку коньяка.

Вскоре оперативники задержали подозреваемого, ранее судимого за кражи неработающего 44-летнего местного жителя. Выяснилось, что злоумышленник заранее продумал план совершения преступления.

– Он прорезал в шапке отверстия для глаз и использовал ее, чтобы скрыть лицо, надел перчатки и вооружился кухонным ножом. Похитив деньги, вернулся домой и продолжил распивать алкоголь, а деньги потратил на личные нужды, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время по решению суда задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Свою вину он признал. Следственным отделом возбуждено уголовное дело «Разбой, совершенный с применением предмета, используемого в качестве оружия». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.