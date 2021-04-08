С тюменцами обсудят актуальные вопросы образования на форуме «Семья». Фото - news.detkityumen.ru.

Уже на протяжении пяти лет для родителей Тюменской области каждую весну проходит форум «Семья». На образовательных площадках мы поднимаем самые актуальные и насущные темы, которые волнуют каждого родителя. 2021 год не стал исключением, и 18 апреля мы вновь ждем встречи с вами!

– Новый для нас онлайн-формат форума хорошо зарекомендовал себя осенью прошлого года. Тогда к нам присоединились почти пять тысяч человек со всей области. Что самое важное – каждый участник имеет возможность задать свои вопросы специалистам и сразу же получить на них ответы, независимо от того, живет он в Тюмени или в отдаленном от центра районе области, – отметила организатор мероприятия, депутат Тюменской областной думы и региональный координатор федерального проекта «Крепкая семья» Елена Кашкарова.

С представителями органов исполнительной власти на секции «Семья и государство» обсудим изменения в программе предоставления ежемесячной денежной выплаты на детей от 3 до 7 лет, актуальные вопросы дошкольного и общего образования, программу «Самообеспечение», а также мероприятия по обеспечению жильем молодых семей.

На секции «Психология» мы будем разбираться в проблемах семейного насилия, межпоколенческих отношений, взаимоотношений братьев и сестер, личных границ подростка в семье. А в перерыве между секциями вас будут ждать полезные бонусы!

Начало трансляции в 10.00.

Участие в форуме бесплатное, но необходима предварительная регистрация.

Пройти ее и узнать подробную программу можно по ссылке.

Задать спикерам вопросы можно как заранее, отправив их в специальных формах, так и в онлайн-режиме во время выступления.