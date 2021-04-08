Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 8 апреля 2021 года увеличилось на 53 человека. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 8 апреля 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 53 и составило 34 019 человек.

По информации Оперативного Штаба Тюменской области, за минувшие сутки 59 человек выздоровели (за весь период - 32131), один ребенок заболел (из общего числа заболевших), 13 пациентов на ИВЛ (из общего числа заболевших), 4 613 человек остаются под медицинским наблюдением, 644 человека находятся на перевахтовке. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 417 пациентов с коронавирусом.

За последние сутки в России выявлено 8 672 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 13,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 365 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 9 558 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 614 834 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 101 845 летальных исходов, выздоровели 4 239 038 человек.