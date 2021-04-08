Тюменке запретили лететь в Турцию из-за агрессивной собаки. Скриншот из видео.

В Тюмени агрессивный пес напал на мужчину. Пострадавший запросил с хозяйки собаки почти 80 тысяч рублей в счет морального вреда и затрат на адвоката. Однако женщина игнорировала решение суда и в квартире, указанной в исполнительном листе, не проживала.

– Неотъемлемой частью работы является проверка имущественного положения должника, в ходе которой специалисты получают данные о счетах, находящихся в банках, зарегистрированном за неплательщиком имуществе, а также местах работы, – пояснили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

Как выяснилось, женщина работала неофициально, на ее банковских счетах не было ни копейки, а владела она лишь одной квартирой. Тогда горожанке запретили выезжать за пределы РФ. Эта мера оказалась действенной, так как жительница областной столицы как раз купила путевку в Турцию. Ей пришлось погасить долг перед пострадавшим, чтобы погреться на солнышке.