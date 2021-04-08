Жителей Тюмени 17 апреля приглашают на общегородской субботник. Фото: Вадим Бегун

Жителей Тюмени приглашают на общегородской субботник. Он пройдет 17 апреля с 9.00 до 13.00.

– Дорожные и коммунальные службы уже активно борются с грязью и пылью, приводят улицы в порядок после зимы. Подрядчики ежедневно моют ограждения и светофоры, ремонтируют МАФы, убирают показавшийся из-под снега мусор. Объединив усилия, мы сможем привести Тюмень в порядок быстрее и встретить праздничные выходные, предшествующие 9 Мая, в чистом и ухоженном городе, – отметили в департаменте городского хозяйства местной администрации.

В день проведения субботника граждане, проживающие в частных домовладениях, могут оставить заявку в управе соответствующего административного округа по телефону на вывоз собранного мусора. Жители города, желающие самостоятельно участвовать в субботнике, могут обратиться в службу заказчика соответствующего административного округа для определения места участия.