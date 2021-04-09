Погода на 9 апреля в Тюмени: пасмурно, без осадков

В Тюмени пасмурно, без осадков. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 9 апреля, в Тюмени облачная погода продержится весь день. Ночью, возможно, пройдет мелкий дождь. С утра и до завершения дня осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет плюс 2 градуса, днем – плюс 7 – 8. Вечером столбики термометров покажут плюс 3 – 5. В течение дня будет дуть северо-восточный ветер, переходящий в юго-восточный, со скоростью 1 – 3 метра в секунду.

9 апреля почитается память мученицы Матроны Солунской. В народе святую называют Матрена Настовница, потому что в это время бывают утренние заморозки – снег от них замерзает, и люди ходят как по насту. Из теплых краев продолжают возвращаться птицы: овсянки, пигалицы, чибисы. Если чибис летит низко – к продолжительной сухой погоде; если он кричит с вечера – к ясной погоде. Если весенний лед тонет или остается на берегу, то лето будет холодным.