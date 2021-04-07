В Тобольске восстановят Аптекарский сад. Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

В Тобольске восстановят Аптекарский сад. О благоустройстве этого исторически важного места сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. По словам главы региона, проектная документация уже готова и прошла государственную и историко-культурную экспертизы.

– Тобольск последовательно развивается как туристический центр. Обновилась Базарная площадь в Нижнем посаде. Сохраняется исторический смысл объектов, но при этом они становятся комфортными. Опыт Тюмени показывает: такие площадки, как экопарк «Затюменский» и Гилевская роща, не просто преображают городское пространство, они наполняют его новым смыслом. Убежден, что в Аптекарском саду будет интересно жителям, туристам и гостям Тобольска, – отметил губернатор на своей страничке в социальной сети «ВКонтекте».

Он также рассказал, что в саду появятся современные детские игровые комплексы, зона для занятия спортом, место для выгула собак. Восстановят и пруд, высадив рядом лекарственные растения.