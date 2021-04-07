У тюменца при диагностике коронавируса выявили опухоль пищевода. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В тюменской ОКБ № 1 прооперировали мужчину, у которого при диагностике коронавируса выявили опухоль пищевода. Ее размер достигал пяти сантиметров.

По словам врачей, опухоль росла из пищевода и большей своей частью располагалась вне органа. Интересно, что 40-летнего пациента не беспокоили боли в пищеводе, но он жаловался на кашель и боли в груди в связи с ковидом.

– Опухоль могла бы разрастись до больших размеров и вызвать сбои всех важных жизненных систем организма. Двухчасовую операцию хирурги Максим Кобелев и Дмитрий Авдеев провели малоинвазивным способом – через несколько проколов диаметром от 0,5 до 3 сантиметров. Сложность заключалась в том, что образование расслоило стенку пищевода. Его было необходимо удалить так, чтобы не повредить пищевод, – рассказали в медучреждении.

Уже через два дня после операции мужчина смог полноценно питаться, а на пятые сутки его выписали. При гистологическом исследовании выяснилась доброкачественная природа опухоли.