В Тюмени снесут 75 аварийных домов. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени в ближайшее время снесут 75 аварийных домов. В конце марта местные власти выбрали подрядчика для выполнения этих работ.

Так, в первую очередь под снос пойдут шесть домов: ул. Карла Маркса, 40; ул. Изумрудная, 20; ул. Изумрудная, 8; ул. Ленинградская, 34; ул. Подгорная, 30; ул. Томская, 26. Три дома передадут подрядчику после отключения от наружных инженерных сетей: ул. Береговая, 92; ул. Ивана Крылова, 5; мкр. Лесной, 9.

– В соответствии с муниципальным контрактом специалисты подрядной организации должны управиться в течение 40 дней. После проведения конкурсных процедур, обеспечения жилищных прав граждан и отключения зданий от наружных инженерных сетей будет произведен снос еще 66 аварийных жилых домов, – добавили в МКУ «Тюменское городское имущественное казначейство».