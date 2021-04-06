В Тюмени резко выросло число краж велосипедов. Фото - "Velo Life - Вело сообщество Тюмени" в ВК.

С наступлением теплого сезона в Тюмени резко выросло число краж велосипедов. Так, на днях в дежурную часть отдела полиции № 1 обратилась местная жительница, которая оставила транспортное средство без противоугонного устройства в подъезде жилого дома, а позже обнаружила пропажу. Сумма ущерба составила около семи тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимого неработающего 34-летнего местного жителя. Подозреваемый пояснил, что распивал алкоголь в гостях у знакомого.

– Направляясь домой, в подъезде он заметил оставленный без присмотра и средств защиты велосипед, похитил его и хотел продать. В настоящее время транспорт изъят и возвращен законному владельцу, – рассказала пресс-секретарь Управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Полицейские советуют гражданам, как уберечь свое двухколесного друга от злоумышленников: не оставляйте велосипед без присмотра даже на пару минут, используйте специальное запирающее средство и храните транспорт в специально оборудованных помещениях или в квартире.