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Общество7 апреля 2021 7:27

Сбер финансирует строительство самого экологичного дома России

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Сбер финансирует строительство самого экологичного дома России. Фото предоставлено "КП".

Сбер финансирует строительство самого экологичного дома России. Фото предоставлено "КП".

Сбербанк открыл кредитную линию компании «Брусника» на строительство урбан-виллы в «Европейском квартале» в Тюмени. Проект стал победителем престижной международной премии International BREEAM Awards 2021 в номинации «Жилье – Здания в стадии проектирования». Кредит в 705 млн рублей предоставлен до конца 2023 года.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

Экологическая повесткачасть большой ESG-стратегии Сбера. Мы переходим на «зелёные» технологии сами и активно финансируем «зелёные» проекты в самых разных отраслях экономики. Строительствоодна из них. Соответствие того или иного объекта современным экостандартам – весомый аргумент при принятии Сбером решения о его кредитовании. Дом в Тюмени – это первый объект недвижимости в нашей стране, который получил престижную международную премию International BREEAM Awards. Уверен, что многие уникальные решения, которые будут применены в этом здании, со временем распространятся в жилищном строительстве повсеместно.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

Экологическая политика банка входит в новую ESG-стратегию и охватывает все направления. Также неотъемлемой частью стратегии развития компании до 2023 года являются социальная и корпоративная ответственность. Мы гордимся, что стали причастны к строительству самого экологичного дома, который будет располагаться в Тюмени. Для страны и мира это прецедент. Ранее проекты из России лауреатами BREEAM Awards ни в одной номинации не становились.

BREEAM – один из наиболее авторитетных международных экостандартов в сфере недвижимости. Стандарт не концентрируется на чём-то одном, например эффективности потребления электроэнергии или тепла. Эксперты комплексно оценивают то, как здание использует воду, экологические характеристики материалов, как организована работа с отходами и так далее. Дома анализируются на этапе проектирования, возведения и эксплуатации.

Проект урбан-виллы в «Европейском квартале» получил соответствующий сертификат уровня excellent (отлично) в августе 2020 года.

Александр Щиголь, директор по операционному управлению компании «Брусника»:

В строительной сфере, несмотря на ее консервативность, продолжительное время обсуждается тренд на экологичность и безопасность. Инженеры «Брусники»стали исследовать тему применения устойчивых технологий в многоквартирном городском жильё. Для этого провели анализ распределения тепловых потоков и энергомоделирование здания, а также экологические, акустические и транспортные исследования. По результатам в проекте урбан-виллы были выбраны следующие технические решения: использованы солнечные панели, произведена автоматизация квартиры и здания, применены датчики движения в местах общего пользования и поквартирные приточно-вытяжные установки с рекуператором и другие. В комплексе все они направлены на снижение потребления энергоресурсов, выбросов CO2 и улучшение качества жизни и окружающей среды. Часть этих решений «Брусника» будет и дальше применять в своих проектах. Мы испытываем удовлетворение от того, что проделанная работа получила международную независимую оценку высокого уровня. Полагаем, что это событие побудит наших коллег-девелоперов активнее исследовать этот вопрос и внедрять устойчивые технологии в свои проекты.

В проекте урбан-виллы предусмотрен ряд прогрессивных инженерно-технических решений: энергоэффективная оболочка здания, нейтрализующая «мостики холода», приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, система «умный дом», солнечные панели.

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