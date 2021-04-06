Под Тюменью пьяная автомобилистка, улетевшая в кювет с тремя детьми, покусала полицейского. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Под Тюменью в СНТ «Торфяник» в районе Велижанского тракта 32-летняя нетрезвая автомобилистка укусила сотрудника ГИБДД. До этого она на «двенашке» улетела в кювет вместе с пьяным мужем и тремя маленькими детьми.

Прибывшие на место сотрудники ДПС посадили детей в салон патрульного автомобиля, малыши уснули. Их родители во время оформления материала за отказ о прохождении освидетельствования на алкоголь вели себя агрессивно. Женщина пыталась бежать и бить инспекторов, а когда на нее стали надевать наручники, укусила одного за ногу.

– Муж помогал супруге оказывать сопротивление, его также заковали в наручники. Детей отвезли к родственникам, а супругов доставили в отдел полиции, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что о детях сообщили в подразделение по делам несовершеннолетних. Родителей привлекут к ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию и содержанию детей. По факту применения насилия в отношении представителя власти возбуждено уголовное дело.