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Общество6 апреля 2021 13:46

В Тюмени автобусы № 145 и №147 будут останавливаться у «Петра Столыпина»

Нововведение вступит в силу с 24 апреля
Сергей Швецов
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В Тюмени автобусы №145 и 147 будут останавливаться у «Петра Столыпина».

В Тюмени автобусы №145 и 147 будут останавливаться у «Петра Столыпина».

Фото: Вадим Бегун

В Тюмени автобусы № 145 (следует от завода медоборудования до с/о «Самотлор» и № 147 (завод медоборудования – с/о «Сосновая поляна – 2») будут останавливаться у бизнес-центра «Петр Столыпин». Нововведение вступит в силу с 24 апреля.

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюмень. Транспорт», по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.

Транспорт и дороги в Тюмени и Тюменской области