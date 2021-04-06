В Тюмени автобусы №145 и 147 будут останавливаться у «Петра Столыпина». Фото: Вадим Бегун

В Тюмени автобусы № 145 (следует от завода медоборудования до с/о «Самотлор» и № 147 (завод медоборудования – с/о «Сосновая поляна – 2») будут останавливаться у бизнес-центра «Петр Столыпин». Нововведение вступит в силу с 24 апреля.

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюмень. Транспорт», по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.