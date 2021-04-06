В Тюмени парни воровали инструменты со строек. Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

В полицию Тюмени поступило несколько заявлений от представителей строительных объектов. С территорий строек кто-то похищал дорогостоящее имущество.

Проанализировав характер преступлений, стражи правопорядка выявили одинаковый алгоритм совершаемых преступлений и предположили, что ко всем эпизодам могут быть причастны одни и те же лица. В ходе дальнейшего расследования гипотеза подтвердилась. Подозреваемыми оказались трое молодых людей в возрасте 20 – 22 лет.

– Злоумышленники признались, что перелазили через заборы, попадали на территории строительных объектов, взламывали замки и похищали чужое имущество. Добытые электроинструменты они реализовывали через сайты продаж в интернете, а кабель сбывали в пункты приёма металлолома, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время установлена причастность к совершению данной троицей восьми хищений. Общая сумма ущерба составила около 300 тысяч рублей. По данному факту следственным отделом возбуждены уголовные дела. Расследование продолжается.