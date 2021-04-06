Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 6 апреля 2021 года увеличилось на 50 человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 6 апреля 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 50 и составило 33 918 человек.

По информации Оперативного Штаба Тюменской области, за минувшие сутки 54 человека выздоровели (за весь период - 32014), один ребенок заболел (из общего числа заболевших), 12 пациентов на ИВЛ (из общего числа заболевших), 4 778 человек остаются под медицинским наблюдением, 580 человек находятся на перевахтовке. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 417 пациентов с коронавирусом.

За последние сутки в России выявлено 8 328 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 12,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 389 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 902 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 597 868 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 101 106 летальных исходов, выздоровели 4 220 035 человек.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменскую область поступило еще 9 525 доз вакцины «Гам-Ковид-Вак». Таким образом, на сегодняшний день общее число поступившей в регион вакцины превысило 80 тысяч доз. Вакцинировано «Спутником V» 61 238 человек. Прошел полный курс вакцинации в два этапа 49 221 житель области. В листе ожидания находятся 36 511, записаны на вакцинацию 8 615.