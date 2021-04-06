В Тюменской области семь человек пострадали от укусов клещей. Фото - ru.wikipedia.org.

В Тюменской области уже семь человек пострадали от укусов клещей. Правда, это меньше чем за аналогичный период прошлого года – тогда было зарегистрировано 10 обращений за медицинской помощью.

Так, в Ишиме клещ присосался к ребенку, в Тобольске пострадали два человека, один в Заводоуковске и три в Тюмени.

– Всем пострадавшим назначается экстренная профилактика противоклещевым иммуноглобулином. В больницах создали неснижаемый запас противоклещевого иммуноглобулина для подлежащих экстренной серопрофилактике. Случаи заболевания клещевым энцефалитом, клещевым боррелиозом не зарегистрированы, – сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что с начала года от клещевого энцефалита привились 13 931 человек, из них 4 359 – дети до 14 лет. Прививку от клещевого энцефалита можно сделать в прививочных кабинетах медицинских организаций после консультации врача. Следует запомнить, что завершить весь прививочный курс против клещевого энцефалита необходимо за 2 недели до выезда в неблагополучную территорию.