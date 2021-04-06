В Тюмени молодой человек ограбил салоны сотовой связи и уехал в Екатеринбург. Фото: Ольга Крыльцова

В суд направлено уголовное дело в отношении ранее судимого 21-летнего жителя Свердловской области. Молодого человека обвиняют в разбое. 31 августа 2020 года мужчина в течение полутора часов совершил в Тюмени два разбойных нападения на салоны сотовой связи.

Угрожая ножом, в первом салоне похитил более четырех тысяч рублей, а во втором – свыше 57 тысяч и 12 сотовых телефонов общей стоимостью почти 280 тысяч. После этого он на такси уехал в Екатеринбург.

– Разбойника нашли на территории Свердловской области, где он был задержан по подозрению в совершении аналогичных преступлений, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

По уголовному делу утверждено обвинительное заключение, материалы дела направлены в Ленинский районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.