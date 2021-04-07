В Ялуторовске мошенники обманули 29-летнего игромана при покупке приставки.
Фото: Ольга Крыльцова
С заявлением о факте мошенничества в дежурную часть отдела полиции Ялуторовска обратился 29-летний местный житель. Материальный ущерб составил около 38 тысяч рублей.
Решив приобрести игровую приставку, заявитель на одном из сайтов нашел предложение о продаже нужного товара по цене значительно ниже, чем в магазинах. После регистрации ему перезвонил представитель интернет-ресурса. Обговорив нюансы по доставке и переводу необходимой суммы, молодой ялуторовчанин оплатил стоимость выбранной им техники.
– Через несколько дней после оплаты сотрудник виртуального магазина перестал отвечать на звонки потерпевшего, не состоялась и доставка игровой приставки, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.
По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Максимальное наказание согласно данной статье подразумевает лишение свободы на срок до пяти лет.