В Ялуторовске мошенники обманули 29-летнего игромана при покупке приставки. Фото: Ольга Крыльцова

С заявлением о факте мошенничества в дежурную часть отдела полиции Ялуторовска обратился 29-летний местный житель. Материальный ущерб составил около 38 тысяч рублей.

Решив приобрести игровую приставку, заявитель на одном из сайтов нашел предложение о продаже нужного товара по цене значительно ниже, чем в магазинах. После регистрации ему перезвонил представитель интернет-ресурса. Обговорив нюансы по доставке и переводу необходимой суммы, молодой ялуторовчанин оплатил стоимость выбранной им техники.

– Через несколько дней после оплаты сотрудник виртуального магазина перестал отвечать на звонки потерпевшего, не состоялась и доставка игровой приставки, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Максимальное наказание согласно данной статье подразумевает лишение свободы на срок до пяти лет.