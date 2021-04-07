Тюмень
Еще
Радио
Тюмень
Еще
Радио
Тюмень
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия7 апреля 2021 7:16

В Ялуторовске мошенники обманули 29-летнего игромана при покупке приставки

Возбуждено уголовное дело
Сергей Швецов
КомментироватьОставить комментарий
В Ялуторовске мошенники обманули 29-летнего игромана при покупке приставки.

В Ялуторовске мошенники обманули 29-летнего игромана при покупке приставки.

Фото: Ольга Крыльцова

С заявлением о факте мошенничества в дежурную часть отдела полиции Ялуторовска обратился 29-летний местный житель. Материальный ущерб составил около 38 тысяч рублей.

Решив приобрести игровую приставку, заявитель на одном из сайтов нашел предложение о продаже нужного товара по цене значительно ниже, чем в магазинах. После регистрации ему перезвонил представитель интернет-ресурса. Обговорив нюансы по доставке и переводу необходимой суммы, молодой ялуторовчанин оплатил стоимость выбранной им техники.

– Через несколько дней после оплаты сотрудник виртуального магазина перестал отвечать на звонки потерпевшего, не состоялась и доставка игровой приставки, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Максимальное наказание согласно данной статье подразумевает лишение свободы на срок до пяти лет.

КриминалКриминал в Тюмени и Тюменской области