Житель Ишима пытался забить друга детства мачете. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

Ишимские следователи возбудили уголовное дело в отношении 51-летнего местного жителя. Мужчину подозревают в покушении на убийство.

Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, к подозреваемому в гости пришел его друг детства. Мужчины распивали алкоголь, но внезапно хозяин дома отправился на кухню, где взял мачете. Внезапно он стал бить им приятеля по голове.

Мужчине удалось вырваться. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

– Потерпевшему удалось вырваться и убежать на улицу. Его доставили в областную больницу №4 Ишима с проникающими ранениями головы и множественными ранениями рук, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление и сбор доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.