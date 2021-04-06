В Тюмени застройщик несколько месяцев не платил строителям зарплату. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени застройщик несколько месяцев не платил строителям зарплату. Общий долг составил порядка двух миллионов рублей. Всего у приставов находилось 27 исполнительных производств в отношении руководства предприятия.

– Так как в добровольном порядке финансовые обязательства не были выполнены, пришлось применять меры принудительного воздействия в отношении должника. Были арестованы счета и вынесены постановления о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств, – рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

Невозможность производить финансовые и регистрационные действия побудили руководство предприятия выплатить полагающуюся сумму своим работникам. В настоящее время все взыскатели получили долгожданную зарплату. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.