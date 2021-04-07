Погода на 7 апреля в Тюмени: на Благовещенье Пресвятой Богородицы пасмурно, но тепло

В Тюмени на Благовещенье Пресвятой Богородицы пасмурно, но тепло. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 7 апреля, облака в Тюмени уже с утра надолго займут свое место под солнцем, и пасмурная погода будет держаться до самого вечера. Без осадков

Температура воздуха ночью будет минус 1 – 3 градуса, днем – плюс 9. Вечером столбики термометров покажут плюс 3 – 5. В течение дня будет дуть юго-западный ветер, переходящий в юго-восточный, со скоростью 1 – 4 метра в секунду.

7 апреля отмечается праздник Благовещенья Пресвятой Богородицы. «На Благовещение весна зиму поборола» – так считают в народе, хотя известны и знаменитые благовещенские морозы. В этот день происходит третья встреча весны. Если 7 апреля ветер, иней и туман – к урожайному году. Если снег на крышах есть, так будет он еще через месяц в поле.

Если Благовещенье холодное – жди сорок морозов по утрам. На Благовещение гроза – к теплому лету. Небо безоблачное, солнце яркое – быть лету грозному; оттепель – много морозов впереди. Если на Благовещенье ночь теплая – весна ранняя будет. Для рыболовов этот день хорош – на Благовещенье рыба хорошо ловится.