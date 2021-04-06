В Тюменскую область прислали почти 10 тысяч доз вакцины от коронавируса. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюменскую область поступило еще 9 525 доз вакцины «Гам-Ковид-Вак». Таким образом, на сегодняшний день общее число поступившей в регион вакцины превысило 80 тысяч доз.

– Вакцинировано «Спутником V» 61 238 человек. Прошли полный курс вакцинации в два этапа 49 221 житель области. В листе ожидания находятся 36 511, записаны на вакцинацию 8 615, – сообщили в оперативном штабе Тюменской области.

В ведомстве напомнили, что записаться на вакцинацию можно на федеральном портале госуслуг, по номеру горячей линии 122 или в поликлинике по месту жительства.