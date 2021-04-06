В Тюмени спасли малышей, которые не могли сами дышать. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюмени спасли малышей, которые не могли самостоятельно дышать. Профессионализм врачей и правильное лечение помогли вернуть маленьких пациентов к нормальной жизни.

Так, полугодовалому мальчику экстренно наложили трахеостому по поводу острого стеноза гортани на фоне ОРВИ. У второго ребенка – похожая история. Малыш родился в тяжелом состоянии с весом 900 граммов, долго был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, у него сформировался рубцовый стеноз трахеи.

– По итогам визита хочется отметить профессионализм врачей. Детей, живущих всю жизнь с трахеостомой, удалось деканюлировать в процессе осмотра – это победа тюменских докторов, – так прокомментировала событие отоларинголог Российской детской клинической больницы Светлана Сидоренко.

Отметим, что детскими оториноларингологами ОКБ № 2 наработан большой опыт по установке трахеостом. Ежегодно в стенах больницы устанавливают в среднем 10 – 12 канюль.