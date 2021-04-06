В Тюмени женщина у себя дома выращивала наркотические грибы. Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Ленинского округа Тюмени утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Женщину обвиняют в незаконном культивировании растений, содержащих наркотические средства, их незаконном сбыте и покушении на незаконный сбыт наркотиков.

Вечером 4 июля 2020 года горожанка заметила автопатруль и, резко вытащив из сумки сверток, кинула его на землю. Как выяснилось, женщина, которая находилась в состоянии наркотического опьянения, раскладывала синтетический наркотик по тайникам.

– У нее в квартире нашли 217 плодовых тел грибов, содержащих наркотическое средство псилоцин, выращенные для сбыта. Ранее обвиняемая в счет оплаты долга отправила своему знакомому в поселок Березово Ханты-Мансийского автономного округа посылку с такими грибами, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В настоящее время жительницу областного центра по решению суда заключили под стражу. Материалы уголовного дела направлены в Ленинский районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.