В Тюмени водитель иномарки сбил парня на скутере. Фото - Авто Тюмень. ДТП.

На перекрестке улиц Харьковской и Одесской накануне, 5 апреля, произошло дорожно-транспортное происшествие. Здесь иномарка врезалась в скутер.

– Автомобиль Nissan сбил скутериста. По предварительным данным, водитель японской иномарки поворачивал с улицы Одесской на Харьковскую и не заметил другого участника движения, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве также уточнили, что в результате дорожного инцидента молодой человек травмировался. В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в ДТП с автобусом на трассе Курган – Тюмень погибла женщина. Личность погибшей устанавливается. Авария случилась сегодня, 6 апреля, утром.